El ministeri de Defensa prepara un registre amb els espanyols que han jurat bandera

16 de gener de 2017, 19.48 h

Quines espanyolades més ridícules, esperpèntiques i fora de lloc. Amb això em sembla veure aquells cartells grans com una casa que hi havia o encara hi ha a les avingudes i principals carrers de Cuba, que deien: Morir por la patria, o Servicio i Morir i coses per l'estil. N'hi havia molts més, però fa tants d'anys que ja no me'n recordo. I per què ho havia de fer per bajanades com aquestes ? Els sud-americans (almenys aquells de parla espanyola) i els espanyols, per coses com aquestes i