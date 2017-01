El suport a l’oficialitat del català al Parlament Europeu ja s’apropa al 50% d’eurodiputats

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

16 de gener de 2017, 18.24 h









CagarrutaneseeeeeeeeeeeEEEEEEEEE E E E S . . . reineta, per què t'enfades amb mi?







Si jo no et faig cap mal, bonica, només et prenc el pèl una estoneta, sí, és cert, amb una certa crueltat, però recorda allò de que "QUI T'ESTIMA ET FARÀ PLORAR", i jo, encara que això d'estimar-te . . . bé , no en parlem. PERÒ DE FER.TE PLORAR, JA VEUS QUE TE'N DONO MÉS DEL QUE NECESSITES, REINETA !!







AU, TORNA, REINA, QUE ET PROMETO QUE NO ET MORTIFICARÉ MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS QUE POT SU... Llegir més