Llegeix la carta més demolidora d’un Puigdemont sense pèls a la llengua a Rajoy

Declina la conferència de presidents per no ser gens "productiva" i exigeix diàleg bilateral pel referèndum

Carles Puigdemont ha declinat oficialment aquesta tarda la invitació de Mariano Rajoy per assistir a la conferència de presidents que se celebrarà demà a Madrid. El president català ha estat fidel al seu estil diàfan i no ha posat cap excusa per no prendre part de la reunió, sinó que parla clar i dóna motius al seu homòleg espanyol sense pèls a la llengua. Descriu les reunions entre els caps de l’executiu autonòmics com “només una posada en escena, però sense cap resultat productiu ni satisfactori” i li demana un diàleg bilateral com a “nació” que és Catalunya.

Enèsima demanda de "diàleg" bilateral pel "referèndum" i la resta d'"urgències" de Catalunya"



En aquest sentit, és insistent amb la capacitat de diàleg, sabedor que la conferència de presidents amb tota probabilitat és part de l’anomenada ‘operació diàleg’ engegada des de la Moncloa i per evitar així que ningú el pugui acusar de no voler asseure’s a negociar. La missiva, signada pel propi Puigdemont amb data d’avui, deixa clar la voluntat de parlar de tu a tu pel “referèndum”, sinó per la “llarga llista de prioritats i urgències” del Principat.

