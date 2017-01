BTV embogeix d'amor amb un grafiti d'Ada Colau caricaturitzada com Wonder Woman

Última actualització Dimarts, 17 de gener de 2017 05:00 h

La televisió utilitza els seus recursos per mostrar un grafiti de l'artista TV Boy

El dibuixant TV Boy, conegut per retratar a personatges de gran rellevància mediàtica i caricaturitzar-los com a superherois o dibuixos animats com Pokémon, ha sorprès els periodistes de Barcelona Televisió quan aquests han descobert que prop de l'Ajuntament de Barcelona l'artista ha dibuixat a l'alcaldessa Ada Colau com si fos el personatge de còmic Wonder Woman.





TV Boy, conegut per fer altres caricatures com les que ja ha dedicat al Papa de Roma, Amy Frida o Pablo Picasso entre altres, ha despertat una gran fascinació a BTV amb el dibuix que li ha dedicat a l'alcaldessa al carrer del Bisbe a tocar de la plaça Sant Jaume. L'artista, que viu a Barcelona des de l'any 2004, ha manifestat que ha utilitzat aquesta caricatura per mostrar a Colau com un "personatge molt emblemàtic". BTV ha explicat que TV Boy ha volgut donar un missatge "d'esperança" en un moment de "notícies negatives" i exposar el personatge polític com una "superalcaldesa".TV Boy no ha volgut manifestar un suport explícit cap a Ada Colau, tot i que ha confessat que "ha portat un aire de canvi a Barcelona" en un moment on els lobbies i el turisme són una gran preocupació pels ciutadans. Assegura que el retrat és amb to irònic, perquè l'oposició el pot considerar "irònic" mentre que els partidaris la veuran com una "superheroïna".