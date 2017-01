La majoria de sense sostre segueixen al carrer malgrat el fred a Barcelona

Última actualització Dimarts, 17 de gener de 2017 09:05 h

El dispositiu per localitzar les persones que pernocten al carrer i informar-los de la possibilitat d’allotjar-los al CUESB es va activar aquest dilluns a dos quarts de vuit del vespre i s’ha distribuït per tota la ciutat. Pel que fa la resta de persones ateses han arribat al centre per pròpia iniciativa o derivada per altres serveis d’atenció. Al centre se’ls ha ofert servei de sopar, esmorzar i higiene.



En total, el dispositiu compta amb 9 vehicles i 30 persones entre professionals i voluntaris, repartits en 6 equips. A més hi intervenen 12 educadors del Servei del SIS Medi Obert que treballen en equips de 2 professionals, com a la resta de l’any.

El Servei d’Estades Breus disposa de 108 places d’acollida, que se sumen a les 75 places del Centre d’Acolliment Nocturn d’Emergències que es va posar en marxa el passat mes de desembre i que està en funcionament durant tots els mesos d’hivern. En total, l’Ajuntament de Barcelona disposa de 183 places d’acolliment nocturn en el marc de l’Operació Fred.

El recompte fet l'any passat era el quart i fou més exhaustiu i minuciós que els altres La xifra constatava un augment respecte al 2014 quan se'n van detectar 892. Actualment es calcula que gairebé 2.000 persones més s'allotgen en equipaments municipals i d'entitats socials o pensions.