"El tàndem Puigdemont & Junqueras fa goig i dóna molta credibilitat al procés"

Gerard Sesé @gerardsese - Joan Tardà ha visitat aquest matí el programa conduit per Èric Bertran, el Matí de la República, per parlar de l'actualitat política, del procés i del referèndum. Ha parlat de la relació del govern amb la CUP, del tàndem Puigdemont & Junqueras, del paper dels comuns al referèndum i el camí que s'ha de seguir per a celebrar-lo.

El referèndum es farà i serà legal

Joan Tardà s'ha mostrat convençut que el referèndum es farà: "el tàndem Puigdemont & Junqueras fa goig i dóna molta credibilitat al procés". En aquest sentit ha assegurat que "JxSí i la CUP arribaran a un acord sobre els pressupostos i podrem tenir més recursos i tirar endavant el referèndum". Pel republicà aquest és el camí a seguir: "el farem aprovant les lleis de desconnexió i la llei de transitorietat política servirà per convocar el referèndum de manera legal". Sobre les dates, el diputat a Madrid ha explicat que "el govern de Catalunya té clar que el referèndum s'hauria de celebrar al setembre, però poden haver-hi variables que faci que se celebri abans".

El paper dels comuns al referèndum

Tardà també ha opinat sobre què passarà a l'hora de la veritat amb els comuns i el seu paper sobre el Referèndum. Primer de tot, ha dit que "ho hem de fer bé perquè tothom s'hi senti cridat a participar, fins i tot els del no" i ha acabat sentenciant: "En Comú Podem acabarà demanant llibertat de vot als seus davant l'heterogeneïtat del seu electorat. Veig l'Ada Colau demanant la participació i recomanant-los que facin allò que creguin més adient".



Un fracàs que no serà

El republicà ha estat molt clar sobre la possibilitat, que creu remota, que finalment no hi hagués referèndum: "si no hi ha referèndum, significaria trair la voluntat de Catalunya". En aquest sentit ha afegit: "mai a la vida en la història contemporània de Catalunya havíem tingut les eines per fer-ho". A més, ha fet una declaració sorprenent: "els independentistes, encara que perdéssim el referèndum hauríem guanyat, estaríem decebuts però un poble que decideix el seu futur ho pot decidir quantes vegades vulgui". Per acabar, ha fet una dura sentència: "si no hi hagués referèndum, els partits independentistes tindrien problemes per guanyar unes eleccions autonòmiques".

Les relacions amb l'Estat

Tardà ha lamentat la falta de voluntat de diàleg del govern espanyol: "tant de bo poguéssim negociar i pactar el referèndum, però com que és impossible l'haurem de convocar sense permís". En aquest sentit té clar que "els espanyols saben que res depèn d'ells, saben que només poden posar bastons a les rodes però no poden impedir-ho". Així doncs, el republicà ha desafiat Madrid: "què faran? Ens vindran a casa a detenir a tots? Si fan això, hem guanyat per golejada".

