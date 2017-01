Barcelona se situa per primera vegada el 2016 com la ciutat de l'Estat amb els lloguers més alts

Última actualització Dimarts, 17 de gener de 2017 13:10 h

L'informe Fotocasa assegura que la capital catalana és l'única ciutat espanyola que en l'exercici passat ja supera els preus màxims d'abans de la crisi

ACN Barcelona .- L'informe 'L'habitatge de lloguer en el 2016' que publica anualment la immobiliària Fotocosa conclou que en l'exercici tancat del 2016 la ciutat de Barcelona s'ha posicionat per primera vegada com la ciutat més cara en preus de lloguer, per davant de Madrid i Sant Sebastian que s'havien mantingut en el lideratge d'aquest rànquing. La pressió turística i una alta rotació de professionals d'empreses multinacionals que s'implanten en la capital catalana han fet que en aquests últims dos anys i mig s'hagin registrat increments del lloguer de més de dos dígits. El 2016, el creixement ha estat del 13,7%. Un fort creixement que ha fet que la capital catalana s'hagi convertit en la primera ciutat de l'estat espanyol que hagi superat ja els preus màxims que es van registrar el 2007, quan comença la sèrie d'aquesta immobiliària.

Ciutat Vella s'ha consolidat com el districte més car de l'Estat, per davant del barri madrileny de Salamanca, tradicionalment el més car, i per davant de Sarrià Sant Gervasi, que és el segon més car de l'Estat.

En relació amb el comportament per comunitats, els preus de lloguer a Catalunya es van incrementar el 2016 en un 14,6%, per sobre de la mitjana espanyola, el 6,7%, però per sota de l'augment més elevat que es va registrar a Illes Balears del 18,5%. Totes les comunitats autònomes van veure com el lloguer s'incrementava menys la comunitat de La Rioja, que van baixar el 3,2%.

Per demarcacions provincials, les comarques barcelonines van registrar el 2016 un increment del 16,2%, per rere de les Illes Balears que es van situar en primer lloc del rànquing d'increments de lloguer amb el 18,5%.

Demarcacions

L'increment de dos dígits que s'ha registrat a Catalunya, del 16,2%, el segon més alt de l'Estat, s'ha produït bàsicament per comportament a l'alça de Barcelona i especialment de la ciutat de Barcelona. Les altres demarcacions, com Girona, amb un creixement dels preus del lloguer del 5,8%, Tarragona del 5% i Lleida del 0,6%, no expliquen en cap cas el comportament global del Principat.

El comportament dels preus el 2016 a Catalunya en relació amb els preus màxims assolits el 2007, poc abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, també ha estat molt diferent si s'observa la capital catalana i la resta de territoris.

Mentre que la ciutat de Barcelona ha superat aquest 2016 els preus màxims de la sèrie de Fotocasa del 2007, les altres demarcacions encara no ha fet. La demarcació de Barcelona encara està 2,7% per sota dels preus màxims del 2007, Lleida el 27,7%, Girona el 30,1% i Tarragona el 26,4%.





En relació amb els preus per metre quadrat, la demarcació comarcal de Barcelona és la més cara de tot l'Estat amb una mitjana de 12,69 euros el metre quadrat, seguit de la demarcació de Sant Sebastián amb 11,24 euros i Madrid 10,77 euros.

