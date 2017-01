Romeva anuncia un segon ‘gol’ d’Exteriors després de la conferència a Brussel·les

Última actualització Dimarts, 17 de gener de 2017 17:45 h

El conseller anuncia que està convertint el seu departament en un ministeri

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre - Raül Romeva ha anunciat aquesta tarda un nou ‘gol’ al govern espanyol. Diumenge es va fer públic que ell, Junqueras i Puigdemont oferiran una conferència al Parlament Europeu, un nou èxit de la internacionalització catalana que busca el departament d’Exteriors –vehiculada aquesta vegada a través dels eurodiputats Tremosa, Solé i Terricabras– el conseller ha explicat que el seu departament està “construint el ministeri d’una República”. Així ha justificat l’augment de la partida pressupostària per la seva conselleria fins els 64 milions d’euros. Es tracta de gairebé el doble que el 2015 (34 milions) i també un increment respecte els frustrats de l’any passat (51 milions).

Romeva dribla les ofensives de la Moncloa i el TC



Així, Romeva no només escenifica que ha pogut driblar l’atac del govern espanyol i el Tribunal Constitucional al nom de la seva conselleria, sinó que està fent cas omís a tots els dictàmens judicials de l’Estat que insten a no desenvolupar les intencions de construir un Estat independent. En especial, desafia l’ofensiva de l’Alt Tribunal del 23 de desembre passat quan, a hores de la cimera pel referèndum, va prohibir que la Generalitat tingués relacions diplomàtiques amb altres països.



"Vocació del Govern d'apuntalar el departament com una estructura d'estat"



Romeva ha desenvolupat l’argument per justificar la dotació pressupostària durant la comissió d’Acció Exterior que havia de debatre les esmenes als comptes d’aquest departament: “Esperem que aquest pressupost, encara en règim autonòmic i que ens "atenalla", sigui l'obertura a un projecte valent i necessari: l'administració d'un Estat que ens ha de permetre el futur que hem vingut a construir”, ha reivindicat. En la mateixa línia, ha manifestat la “vocació” del Govern d'apuntalar el departament com una “estructura d'estat” centrada en l'acció exterior, la memòria històrica, la participació i la transparència.

Notícies relacionades