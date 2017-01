El segon referèndum escocès, un pas més a prop

Última actualització Dimarts, 17 de gener de 2017 18:45 h

L'anunci de la primera ministra britànica de rebutjar el mercat únic ha fet reaccionar la seva homòloga escocesa

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



La conferència de la primera ministra britànica, Theresa May, on ha anunciat que està decidida a executar el Brexit sense demanar mantenir el mercat únic, ha portat una primera conseqüència unes hores després: l’increment de possibilitats d’un segon referèndum d’independència a Escòcia. El país del nord de l’illa de la Gran Bretanya va votar de manera clara contra la sortida de la UE, i la seva primera ministra, Nicola Sturgeon, ja va avisar que el Brexit només era tolerable si el territori es mantenia en el mercat únic. Després d’avui, tot apunta a que no serà el cas, cosa que ha fet mencionar a Sturgeon la paraula que el número 10 de Downing Street no vol sentir en cap cas: referèndum.

Sturgeon no està anant "de farol"



La ‘premier’ escocesa no ho ha oficialitzat, ja que les enquestes encara no donen un Sí clar, però sí que ha dit que la segona votació és “més probable”. Sturgeon ha explicat que no està anant “de farol” quan esmenta el possible nou referèndum, i ha lamentat que, tot i que May ha promès “considerar” les demandes escoceses, no hagi estat més concreta. De fet, ha anat en la línia contrària a fer cap tracte especial amb Escòcia acceptant allà el mercat únic: “El nostre principi rector serà assegurar-nos que no hi hagi noves barreres a viure i fer negoci dins la nostra unió”. Sturgeon ha afirmat que prescindir del mercat únic serà “una catàstrofe econòmica”.

Notícies relacionades