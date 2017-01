Rajoy dóna més motius per la independència ignorant la carta de Puigdemont

Última actualització Dimarts, 17 de gener de 2017 19:40 h

El líder popular nega l'oferta de diàleg bilateral del president de la Generalitat

Mariano Rajoy ha alimentat més l’independentisme aquesta tarda després de la conferència de presidents autonòmics on Puigdemont no ha assistit. El cap de l’executiu espanyol ha negat de manera frontal la principal demanda del president català en la carta que li va fer arribar ahir: la negociació bilateral. En aquest sentit, ha dit que “jo em reuneixo amb totes aquelles persones que vulguin veure. Ara bé, una cosa és que parlem, i una altra és que hi hagi unes negociacions per a uns i unes altres pels altres”. És la fórmula que Rajoy ha utilitzat per fer un cop de porta al diàleg bilateral no només pel referèndum, sinó per qualsevol altre assumpte.

Rajoy: "No crec que Puigdemont vulgui que li respongui la carta"



El líder popular ha reiterat que està disposat a reunir-se amb Puigdemont, però no ha aclarit si respondrà la missiva que el president català li va enviar ahir: “Tampoc crec que ell vulgui que li enviï una carta, ja sap que ens podem veure quan vulgui”. Durant la roda de premsa, Rajoy ha anunciat que es crearà una comissió d’experts, un de cada comunitat autònoma, per enfocar la reforma de finançament, i ha dit que si Catalunya no nomena ningú, la feina de la comissió s’engegarà igualment.

