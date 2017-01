Roures mou fitxa per comprar El Periódico

Última actualització Dimecres, 18 de gener de 2017 05:00 h

Del deute de 97,8 milions d'euros que té el Grup Zeta amb una quinzena de bancs, entre els quals hi ha els mencionats anteriorment, un 60% d'aquesta correspon a El Periódico. La xifra, que per si sola espanta, és inassumible per al diari, que ja el mes de desembre passat no va poder fer front al pagament del venciment d'aquest mes tot i la reestructuració de l'endeutament mitjançant una quita d'aquesta o una millora de les condicions de crèdit.

Roures al rescat

La greu situació del diari ha despertat l'interès de Jaume Roures, fundador i director general del grup Mediapro. L'home que a finals 2006 va llançar el diari Público a petició expressa de Zapatero i el seu entorn, a canvi que els socialistes li obrissin la porta del canal de la TDT per obrir 'GOL televisió' i la llicència per obrir 'La Sexta', per competir amb PRISA, surt a escena per comprar el diari dirigit pel polèmic Enric Hernández a canvi d'una condició sine qua non, una quita bancària. Eliminar part de l'inassumible deute actual per iniciar el rellançament d'El Periódico i concentrar un espai de poder que li doti la suficient influència per fer possible allò que mesos enrere no va poder, un govern del PSOE amb Podem