Sibèria es ‘trasllada’ a Catalunya amb temperatures de fins a -20°C

El Principat s'ha llevat pràcticament per complet sota zero

Matí dur per a molts catalans, que han hagut d’afrontar temperatures de rècord a la sortida de casa amb valors que han arribat a baixar fins els -20°C a Das, un dels pobles més freds del país. Després de dies d’avisos per part dels meteoròlegs, l’aire procedent de Sibèria ha acabat arribant i, tot i que l’entrada d’aire ara es frena, el fred cau al territori, que a primera hora del matí registrava temperatures sota zero amb només alguna excepció a la costa.

Das, res a envejar a Sibèria



El termòmetre marcava temperatures d’entre -10°C i -15°C al Prepirineu català, amb la punta de -20°C al fred poble de Das i xifres encara més inferiors a algunes estacions d’esquí i cims de muntanya, com la Pica d’Estats. L’interior català també ha vist com els termòmetres baixaven de manera extrema: a Girona la temperatura ha arribat a -5°C, a Vic -8°C, a Camprodon -10°C, a Lleida -6°C o a Sabadell -4°C. Fins i tot a la costa s’ha baixat dels 0°C, amb valors com -3°C a Malgrat de Mar, amb dades de TV3. A la capital catalana els valors han arribat a 3°C, mentre que a Badalona ha caigut fins a 1°C. Mentrestant a Irkutsk, una de les grans ciutats de Sibèria, els termòmetres oscil·laran entre els -18°C i els -25°C. Das, com a mínim avui, no té res a envejar a Sibèria.



