Dante Fachin contra les cordes després de la revolta dels militants contra el seu lideratge

Última actualització Dimecres, 18 de gener de 2017 11:55 h

Tensa i conflictiva trobada dels militants de Podemos de Catalunya ahir a la tarda, unes 170 persones al Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs. Pablo Echenique, número tres de la formació lila va presenciar l'esbroncada a l'assemblea i del recel a diluir el partit al nou projecte d'esquerres dels comuns. També li va tocar rebre a Albano Dante Fachin, el qual se'l va acusar de fer una "purga política".

Pablo Echenique, després de la llarga baralla entre Pablo Iglesias i Iñigo Errejon, va sortir del foc per caure ales brases quan va arribar ahir a Barcelona i es va trobar una assemblea de Podemos de Catalunya tensa, encesa i caòtica.

El secretari d'Organització de Podemos venia a Catalunya a engrescar la militància perquè participés en l'assemblea Vistalegre II i, tal com va presenciar i enregistrar 8TV, es va trobar amb un motí de les bases contra la confluència amb els comuns. Els militants liles catalans no volen que la seva formació es dilueixi dins d'una amalgama d'esquerres amb diferents sigles com la dels comuns i ICV i volen mantenir el perfil propi.

D'altra banda, Albano Dante Fachin va haver de "reconèixer errors" després d'haver de sentir de dures crítiques que posen entre les cordes el seu lideratge de Podemos a Catalunya. Els militants dels diferents cercles que encara no han estat reconeguts per l'organització es van queixar de la lentitud amb què es produeix aquest procés i han acusat fins i tot els dirigents d'estar cometent una "purga política". També s'ha acusat Dante Fachin de "males praxis" i "irregularitats en la gestió" del partit.Ada Colau havia apostat per Albano Dante Fachin per a dirigir Podemos a Catalunya, ja que la seva dona, Marta Sibina, és diputada a Madrid per En Comú Podem i era el lligam que facilitaria que la formació lila es diluís dins del seu projecte d'esquerres. La proposta, però, sembla no quallar i els militants de Podemos a Catalunya es neguen a perdre les sigles i el perfil propi tal com li ha passat a ICV.