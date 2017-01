Última actualització Dimecres, 18 de gener de 2017 13:30 h

El socialista avisa el president que "no hi haurà acords bilaterals que trenquin acords multilaterals" sobre el finançament

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha continuat la competició unionista per intentar fer un pas més que els seus competidors del PP i C's. Si ahir tan Xavier García Albiol com Inés Arrimades carregaven durament contra el president Carles Puigdemont, avui Iceta no ha volgut ser menys. Segons el socialista Puigdemont "ha dimitit de les seves obligacions" i el veu "incapaç de dedicar-se a tots els catalans".

Miquel Iceta, ha carregat aquest dimecres contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per haver-se absentat dimarts de la Conferència de Presidents a la que havia estat convocat a Madrid. El socialista creu que amb aquest gest, Puigdemont "ha dimitit" i "ha abdicat" de "les seves obligacions" com a president de la Generalitat. A més, creu que ha "demostrat que és incapaç" de "ser el president de tots els catalans" i "s'ha dedicat només" als independentistes. En aquest sentit, ha avisat Puigdemont que la seva estratègia no funcionarà i que no podrà aconseguir cap acord només amb el president espanyol, Mariano Rajoy, si de la reunió de dimarts ja han sortit pactes sobre, per exemple, el finançament autonòmic. "No hi haurà acords bilaterals que trenquin acords multilaterals previs", ha dit.