S'intensifica l'interès d'Europa pel procés

Alexandre Pineda Fortuny Barcelonas Barcelonas

18 de gener de 2017, 17.13 h

NO PODRAN ATURAR LA INDEPENDÈNCIA, SINÒNIM, DE DEMOCRÀCIA, INCORPORANT-NOS A EUROPA I EL MÓN AMB PRAXIS POSITIVES, PER MILLORAR LA POLÍTICA SOCIAL COMUNITÀRIA, NO COM VOLEN ELS ASSENTATS EN EL REGNE D'ESPANYA, GAUDINT DEL PRODUCTE DE LA "ESPAÑA UNIDAD DE EXPLOTACION EN LO UNIVERSAL", I AIXÍ CONTEMPLEN EUROPA, PER SUCCIONAR CABALS EUROPEUS PER ALS TERRATINENTS I D'ALTRES PODERS FÀCTICS. / ESPANYA I DEMOCRÀCIA SÓN OXÍMORON. ,