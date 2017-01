Badalona es declara ciutat lliure de Fernández Díaz

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

18 de gener de 2017, 16.02 h







Però . . . no us acarnisseu amb el POBRE Garcia Albiol. si ell, obtuset com és, probablement es pensa que MESQUÍ és el masculí de MESQUITA i significa el mateix que MOSQUIT.







El pobre tontet aquest, prou esforç que fa cada matí per recordar quina sabata s'ha de posar a cada peu. Després d'aquest esforç, ja té el cervell cort-circuitat tot el dia , fins l'endemà !







Demano compasió per als pobrets que han nascut més rucs que l'altra gent !!