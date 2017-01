La prestigiosa ‘Foreign Affairs’ diu que Catalunya fa 500 anys que es vol independitzar

magrab Barcelona Barcelona

18 de gener de 2017, 17.52 h

Diu: "When a secessionist movement is ripe, as in Catalonia, Flanders, or Scotland, a government should instead consider renegotiating the terms of the relationship, such as granting higher degrees of autonomy to irredentist regions"

"Should", déu meu - però ell mateix reconeix que fa 500 anys que Catalunya vol la independència - Espanya no ha canviat i mai canviará. Experts!!!