Consolidar el projecte d'una Espanya que defuig de "dogmatismes, sectarismes i frontismes"

El Congrés on es defensarà més centralisme, nacionalisme i bloqueig a les aspiracions catalanes ja té eslògan, "España adelante". El XVIII, que no preveu cap sorpresa majúscula, consolidarà les tesis de l'actual president del Gobierno, Mariano Rajoy, totalment intransigent amb una obertura constitucional i la reforma autonòmica que permeti l'encaix de bascos i catalans.

Els dies 10, 11 i 12 de febrer a Madrid el PP celebrarà un dels congressos amb més esmenes presentades, 4.000 en cinc ponències, però amb un control molt clar de la direcció per mantenir el lideratge de Mariano Rajoy, únic candidat que ha presentat els avals necessaris per ocupar el càrrec. Els populars, que consolidaran la defensa a la integritat de la sobirania nacional, com a qualitat inherent i indelegable del poble espanyol, de la qual ningú pot disposar de forma autònoma i que ningú hauria de qüestionar de forma unilateral" i negaran la major davant qualsevol referèndum d'autodeterminació, aposten per l'eslògan "España adelante" per "aglutinar el projecte nacional d'una Espanya integradora, plural i diversa" que defuig de "dogmatismes, sectarismes i frontismes".