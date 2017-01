Salut dedicarà 57 MEUR a reduir les llistes d'espera en el nou pressupost

18 de gener de 2017, 21.05 h



Si abans de ser independents, i en ple procés d'ofegament econòmic que ens aplica Madrid, podem arreglar una mica el tema de la Sanitat, PER QUÈ NO HO FEIA EL DARRER GOVERN DE L'ARTUR MAS??



No ho entenc, de debò que no ho entenc.