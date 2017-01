Carod-Rovira torna a escena tirant floretes als comuns

Última actualització Dijous, 19 de gener de 2017 05:00 h

Domènech insinua que podria rebutjar el referèndum sota legalitat catalana si no hi ha llindar de participació

Guifré Jordan @enGuifre – Josep-Lluís Carod-Rovira ha reaparegut en un acte polític de la mà dels comuns. En un esdeveniment organitzat per En Comú Podem, l’expresident d’Esquerra ha participat en una taula rodona juntament amb el líder comú a Madrid, Xavier Domènech, i el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón. Davant unes 300 persones i a l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, Carod ha llançat diverses floretes al sector proper a Ada Colau.

Afalacs a Errejón i a Podemos



Qui també va ser exvicepresident del govern català durant el tripartit ha rebutjat els independentistes que critiquen Podemos, i ho ha expressat en aquests termes: “És un error carregar contra gent que defensa drets democràtics. L’adversari d’un independentista d’esquerres no pot ser mai un autodeterminista”. A més, ha afalagat Errejón: “[És] el primer espanyol demòcrata i que parla català des d’Adam i Eva”. Carod també ha entomat en diverses ocasions un discurs social i d’esquerres contundent i fins i tot ha citat Fidel Castro, tot i que en cap moment ha renunciat a demanar la plena sobirania del país.



Clatellot ambigu a “alguns” independentistes de Carod-Rovira, que ha mostrat complicitat amb Domènech



L’exlíder dels republicans, que ha mostrat complicitat amb Domènech amb comentaris en veu baixa mentre Errejón o la moderadora –Milagros Pérez Oliva– intervenien, ha llançat un dard a alguns independentistes sense concretar, tot i que es podria interpretar com un ‘clatellot’ a CDC i ERC: “A alguns potser els interessa que el referèndum no s’acabi fent”. Carod-Rovira ha explicat que alguns volen tenir una reivindicació permanent com el plebiscit per tenir excuses per no afrontar “temes socials”, “corrupció” o bé “radicalitat democràtica”.



Domènech ja té excusa per rebutjar el pla de Puigdemont: la negativa a posar un llindar mínim de participació



Els protagonistes de l’acte també s’han referit al referèndum català i, en aquest sentit, Xavier Domènech ha evitat en aquesta ocasió demanar com a condició sine qua non el pacte amb l’Estat espanyol. No obstant això, sí que ha reiterat que ha de tenir “reconeixement internacional” i que ha d’“interpel·lar a la majoria”. És per això que s’ha mostrat en contra de no posar llindar mínim de participació en la votació, malgrat que la Convenció de Venècia no ho recomana per por a que ningú no demani abstenir-se per a boicotejar la votació.



Errejón parla de fer un referèndum no definitiu per a acumular forces



El secretari polític de Podemos també s’ha mostrat favorable al dret a l’autodeterminació al marge que sigui pactat o no amb Madrid: “Tot referèndum que es faci és legítim”. No obstant això, s’ha preguntat per la utilitat d’una votació d’aquestes característiques. En aquest context, ha dit: “Hem de pensar que aquest és el referèndum definitiu? Poden haver-hi referèndums que siguin una acumulació de forces”.



Errejón s’apropa a l’independentisme donant un consell per arribar a l’Estat propi



A més, en alguns moments s’ha apropat més que Domènech al discurs netament secessionista ja que fins i tot s’ha permès aconsellar els defensors de l’Estat català: “Només aconseguiràs la independència si a cada pas cap a la plena sobirania demostres que és una millora de les condicions de vida”. I ho ha reblat: “Nosaltres necessitem que el referèndum no acabi en derrota, perquè això significaria una derrota de la possibilitat de canviar l’establishment”.

