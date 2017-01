Última actualització Dijous, 19 de gener de 2017 09:55 h

Gabriel Rufian, número 1 d'Esquerra a Madrid, ha visitat aquest matí els estudis de Rac1 per concedir una entrevista al programa conduït per Jordi Basté. Rufian ha parlat de les seves relacions amb els polítics a Madrid, sobretot després del seu discurs a la investidura de Mariano Rajoy, com avança el procés i les relacions que té Esquerra amb el PDeCAT i la CUP. En aquest sentit ha assegurat que "estic tan fart de perdre que vull guanyar i sense el PDeCAT això no es guanya" i tal vegada ha explicat que "estem condemnats a trobar-nos i entendre'ns amb la CUP perquè som d'esquerres i republicans".

Errejon supera l'especulació de Domenech i Colau

Gabriel Rufian ha seguit amb la pressió als comuns perquè virin definitivament cap al sí. En la línia de Junqueras, el republicà ha dit que Iñigo Errejon és més valent defensant el dret a decidir dels catalans que Albano Dante Fachin, el líder de Podemos a Catalunya. Sobre els comuns, també ha tirat aquest dard: "Em sento més identificat amb la forma de fer de Pablo Iglesias que amb segons qui."

Rufian també ha explicat que la seva relació amb Xavier Doménech, el representant lila a Madrid, no acaba de ser fluida: "suposo que l'emprenyada encara li dura perquè no el vam votar president del Congrés." Fins i tot ha arribat a dir: "les dues persones més enfadades després del discurs d'investidura van ser Eduardo Madina i Xavier Domenech."

Per acabar, respecte al debat dels comuns on ahir va participar Josep Lluís Carod-Rovira, ha afegit "tot el meu respecte per Carod-Rovira, però necessitem 8 o 9 milions d'Errejons i no els tenim".

Defensar Catalunya a Madrid

Rufian ha explicat què hi fa a Madrid: "Un dels motius d'anar a Madrid és ocupar un espai mediàtic que no teníem. És molt important." Tanmateix ha revelat que no té massa bona relació amb el líder de Ciudadanos: "Albert Rivera no em veu, no em mira. També és veritat que sembla que el Congrés, l'evita." Malgrat això, ha assegurat que "tinc una relació molt cordial amb Girauta. Podria anar-hi a sopar perfectament. Amb Rivera, no."

Sobre la comparació d'anar a Madrid i que Puigdemont no hagi anat a la conferència de presidents ha dit "Catalunya està per damunt d'aquesta mena de conferències autonòmiques."