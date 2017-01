[Àudio] Allisada de Rufian a Galdón

Última actualització Dijous, 19 de gener de 2017 11:15 h

"Per què el procés d'autodeterminació és 'el 3%' i els ajuntaments del canvi amb el PSOE no són 'los ERE'?"

Gabriel Rufian ha sortit clarament vencedor davant la metralleta de preguntes de Gemma Galdón, "carregades d'odi cap al procés" (com els mateixos tertulians han descrit durant les seves intervencions posterios) per intentar desprestigiar als republicans per haver anat junts amb l'antiga Convergència. Rufián, ha demostrat que pot ser un gran orador no només usant 140 caràcters.

Gabriel Rufián vs Gemma Galdón. "Per què el procès d'autodeterminació és el 3% i els ajuntaments del canvi amb el PSOE no són 'los ERE'?" pic.twitter.com/nk5G0VVYUm — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 19 de gener de 2017

"No vull pensar que líders comuns prefereixin una comunitat autònoma governada per ells perquè no volen una República governada per altres". pic.twitter.com/nEOEXYyqyu — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 19 de gener de 2017

Gemma Galdón ha pretès deixar en evidència a Gabriel Rufián i als republicans per l'estratègia de lluitar a favor de la independència de manera coordinada amb el PDeCAT i, no només no n'ha sortit, sinó que se li ha girat en contra. Gabriel Rufián no només ha sabut rebatre a Galdón, sinó que l'ha deixat sense arguments i, tal com s'ha notat en directe, amb una frustració de la qual no en sabia sortir.Rufian ha contestat a Galdón amb una altra pregunta demolidora: "per què Convergència és la màfia al Parlament de Catalunya i en canvi els seus vots són bons perquè Domènech sigui president del Congrés?". Davant el titubeig de la politòloga, Rufian també ha afegit "per què el procés d'autodeterminació és el 3% i els ajuntaments del canvi amb el PSOE no són 'los ERE'?"Per acabar l'estocada, Rufian, ha sentenciat: "No vull pensar que líders comuns prefereixin una comunitat autònoma governada per ells perquè no volen una República governada per altres".