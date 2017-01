L'unionisme comença a legitimar el referèndum

Última actualització Dijous, 19 de gener de 2017 13:35 h

S'inventen 'Concordia Cívica' per donar arguments pel NO

Davant la solidesa i assentament del sobiranisme a la societat catalana, l'unionisme té clar que s'ha d'organitzar per a intentar rebatre'l, sobretot davant el referèndum que s'aproxima. En aquest context s'ha presentat avui 'Concordia Cívica' una plataforma per unir totes les altres organitzacions a Catalunya que lluiten contra el "nacionalisme excloent" que, a parer seu, caracteritza els defensors del procés sobiranista català. Sense saber-ho, però, estan legitimant el referèndum

La presidenta de l'entitat, la jurista Teresa Freixes ha explicat que Concordia Cívica "no vol a substituir ningú. Volem ajudar a fer que se senti la veu de tots. A aglutinar. A ajudar al fet que, de manera més organitzada, puguem influir en l'opinió pública". Freixes ha explicat que no volen ser una organització d'estricte àmbit català, sinó que aspiren a tenir presència i rellevància a Madrid, a la resta d'Espanya i també a Europa començant per Brussel·les, seu de les institucions comunitàries.

Qui són?

Freixes ha explicat que en aquest projecte participen altres associacions cíviques contràries a la independència com Societat Civil Catalana, el Grup de Periodistes Pi i Margall, empresaris de Catalunya, d'Espanya i Catalans, Associació per la Tolerància i Convivència Cívica Catalana, entre d'altres.

