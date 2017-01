Lliçó sobiranista a Malgrat de Mar davant l'unionisme

Cau el PSC per primer cop des de la democràcia

El PSC perdrà l'alcaldia de Malgrat de Mar per primer cop en democràcia. Els socialistes sempre havien governat aquesta població del nord del Maresme, primer amb Josep Mora (1979-1991) i posteriorment amb Conxita Campoy (1991-2015), però el relleu a la històrica alcaldessa, Joan Mercader, només ha aconseguit mantenir el càrrec un any i mig, després que els socis de Junts per Malgrat (JxM) hagin decidit trencar el pacte de govern i sumar-se a una moció de censura que presenten de la ma dels grups municipals de CiU, ERC i la CUP. L'actual primera tinent d'alcalde i líder de JxM, Carme Ponsa, serà la nova alcaldessa a partir del ple extraordinari que s'ha de celebrar en els pròxims dies per votar la moció de censura.

Un PSC radicalment en contra del procés

Els signants de la moció de cesura apel·len als "pals a les rodes" que segons ells posa el PSC al procés d'autodeterminació de Catalunya. En aquest sentit, la moció de censura arriba pocs dies després que els grups de l'oposició, amb el suport de JxM, pengessin l'entelada al balcó de l'Ajuntament per acomplir a la moció aprovada al ple i que preveia aquest mecanisme com a acció de protesta contra els atacs a la democràcia i els càrrecs electes. També, l'Onze de Setembre passat, l'ANC va penjar una senyera a la pilona del Malgrat de Mar, una petita illa al mar, i va durar poc després de l'ordre dels socialistes de retirar-la.

Exemple d'unitat

Un cop trencades les relacions entre els socis de govern es fa possible la moció de censura contra l'alcalde, Joan Mercader, a la que s'hi sumen, a més de JxM, els grups de CiU, ERC i la CUP, deixant a l'oposició el PSC i el PP. Els signants de la moció de censura justifiquen la mesura per la "inoperància, passivitat i negativa de l'alcalde en l'acompliment dels acords de ple i la seva manca de lideratge i cultura democràtica".