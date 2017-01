[Vídeo] Això és el que passa quan es trenquen aigües envoltats de neu

Última actualització Dijous, 19 de gener de 2017 16:05 h

El fred siberià ha afectat al conjunt dels Països Catalans però s'ha fet notar especialment a les comarques centrals del País Valencià amb fortes nevades que han causat escenes de caos i aïllament. Alcoi i Bocairent han quedat incomunicades, hi ha més de cinquanta quilòmetres de l'autopista A-7 tallats i milers d'alumnes sense classe.

Un part de pel·lícula

Tal com explica La Veu del País Valencià , una dona de Bocairent s'ha posat de part aquesta matinada i ha necessitat un dispositiu format per una màquina llevaneu, el SAMU, dos vehicles de conservació de carreteres i la Guàrdia Civil per poder arribar al centre hospitalari d'Ontinyent. Ara mateix es troba ingressada a l'hospital a l'espera que esdevingui el part.