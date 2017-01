Felip VI accepta succeir generals franquistes com a cara visible d’una entitat

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

19 de gener de 2017, 19.41 h







#1 #3





ALBERTO "Anacleto Flatulencio ARAGONESES" , sisplau, fes el favor de NO TORNAR A BEURE NI MITJA COPETA D'ANÍS EL MONO, perquè tens un MAL BEURE i després t'enfiles per les parets i dius bogeries.







Sa Altíssima Majestat Borbònica, té tot el dret del món d'afiliar-se a qualsevol entitat, per RIDÍCULAMENT CASPOSA I FRANQUISTA QUE SIGUI . . . sempre i quan no estigui perseguida per la llei, cosa que no sol passar a un país com l'estat esPPanyol, on el franquisme campa "a sus ... Llegir més