El ministre d’Exteriors espanyol deixa entreveure temor per l’acte de Brussel·les

Última actualització Dijous, 19 de gener de 2017 19:30 h

Dastis preveu que l'acte de Puigdemont, Junqueras i Romeva al Parlament Europeu "no tindrà gaire èxit"

La conferència que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva protagonitzaran a Brussel·les dimarts vinent continua inquietant el govern espanyol. El ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, ha predit que els tres dirigents catalans no tindran “gaire èxit” en l’acte al Parlament Europeu. Unes declaracions que arriben només tres dies després que ell mateix tragués ferro a la iniciativa del govern de la Generalitat i digués que combatrien el missatge sobre el referèndum que enviïn el president i els dos consellers. La insistència en les declaracions es pot interpretar com una preocupació i una temença per l’acte del proper dimarts.

Dastis: "Estic convençut que ningú té seriosament cap posició favorable a la independència catalana"



Dastis ha assegurat en un esmorzar informatiu a Madrid que “entre les autoritats de la Comissió, els socis al Consell i les institucions al Parlament estic convençut que ningú té seriosament cap posició favorable a un moviment secessionista a un estat membre, i singularment a un país com Espanya que és una democràcia consolidada i que està obligada a mantenir l'Estat de dret i els valors i els mandats que figuren a la Constitució Espanyola”.

