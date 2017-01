Professors universitaris alemanys rebenten tòpics espanyolistes sobre el procés

Última actualització Divendres, 20 de gener de 2017 05:00 h

Un acte organitzat per Diplocat a Augsburg registra un ple d'assistència amb presència d'acadèmics, juristes, estudiants i diplomàtics

Guifré Jordan @enGuifre – Diversos professors d’universitats alemanyes han trencat alguns dels tòpics més recorrents en l’argumentari espanyolista per combatre el procés independentista català. En unes jornades celebrades aquest dijous a la ciutat germànica d’Augsburg i organitzades per Diplocat i la Universitat d’Augsburg, les veus que han intervingut han desmentit estereotips sobre la idiosincràsia del sobiranisme, sobre la presumpta falta de democràcia del full de ruta independentista, o sobre els suposats vaivens a la UE que podria suposar un Estat català.

Èxit de participació de l’acte amb estudiants, professors i diplomàtics



L’acte ha estat un èxit de participació, com a mínim tenint en compte que les 80 places de la sala s’han omplert i, entre el públic, hi havia estudiants, professors universitaris, juristes i diplomàtics com el representant de la delegació del Québec a Munic, segons fonts de Diplocat asseguren a directe!cat. Entre els participants, el catedràtic emèrit de la Universitat d’Erlangen-Nüremberg Walther Bernecker ha afirmat que “el nacionalisme català no és ètnic, està basat en l’autogovern”. A més, ha exclamat: “Madrid ha anat massa sovint i massa aviat als jutjats per queixar-se de Catalunya”.



“Els catalans volen una solució democràtica, Espanya és molt centralista”



D’altra banda, el professor de la Universitat d’Augsburg i director de l’Institut d’Estudis Canadencs del centre, Peter A. Kraus, ha rebutjat les acusacions que el full de ruta sobiranista no és legal dient que “els catalans volen una solució democràtica, Espanya és molt centralista”. En aquest sentit, ha mostrat comprensió per les demandes de més autogovern al Principat perquè “els catalans són una minoria estructural a Espanya, gairebé no poden influir en la governança espanyola”.



“Una Catalunya independent no significarà necessàriament una bufetada a la cara de la governabilitat europea”



Un altre dels catedràtics que ha participat de l’esdeveniment, Stefan Oeter (Universitat d’Hamburg), ha opinat que si Madrid vol trobar una solució, hauria d’obrir el debat sobre la reforma de la Constitució. Més lluny ha anat Kai-Olaf Lang, membre del ‘think tank’ alemany German Institute for International and Security Affairs per demanar implicació per posar fil a l’agulla a la qüestió catalana: “Si la polarització continua creixent a Catalunya, més estats seran més actius per una mediació”. A més, ha rebutjat afectacions negatives per Brussel·les després d’un hipotètic nou Estat: “Una Catalunya independent no significarà necessàriament una bufetada a la cara de la governabilitat europea”. I ho ha reblat: “La UE necessita estats que funcionin amb ordre legítim, estables políticament i amb una economia en bon estat”.



La decisió del TC alemany respecte a un hipotètic referèndum a Baviera, no extrapolable a Catalunya



La decisió del Tribunal Constitucional teutó de rebutjar el dret a l’autodeterminació de Baviera (amb un 2% d’independentistes), que s’ha intentat aprofitar des de sectors unionistes, també ha tingut presència a l’esdeveniment. El professor Kraus ha explicat que les relacions entre Catalunya i Espanya no es poden comparar en cap cas amb les de Baviera i Alemanya, mentre que el secretari general de Diplocat, Albert Royo ha dit: “Estic segur que la cancellera Merkel, la resta de polítics i les institucions alemanyes haurien gestionat una situació com la que vivim a Catalunya amb molt més tacte, intel·ligència i obertura de mires”. En la seva intervenció, també ha recordat els “400 casos oberts contra electes catalans” per part de la justícia espanyola.

