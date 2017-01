Els funcionaris es blinden de les amenaces de l'Estat per poder fer el referèndum

Última actualització Divendres, 20 de gener de 2017 09:00 h

El sector públic que depèn de la Generalitat s'organitza, celebrarà assemblees i prepara material per protegir-se

ACN Barcelona .- Funcionaris de la Generalitat, amb el suport de l’ANC, han començat a organitzar-se i a elaborar material per desarmar les amenaces de l’Estat a l’entorn de les conseqüències legals que tindria per a ells participar en l’organització del referèndum sobre la independència que l’executiu català prepara per a aquesta tardor, segons recull ‘Nació Digital’.

En aquest context se celebraran assemblees als mateixos centres de treball per explicar com es poden afrontar les amenaces i oferir assessorament legal. El sindicat independentista Intersindical-CSC preveu començar la campanya la setmana vinent amb la col·laboració de l’ANC. La primera assemblea tindria lloc el 25 de gener a Presidència.

També hi ha assemblees previstes, que la Intersindical-CSC pot convocar en tant que representació sindical de la plantilla, a Vicepresidència i a Salut. En el marc d’aquests actes, que segons les informacions del diari digital no seran les úniques, atès que se n’estan negociant d’altres, es repartirà material informatiu on s’explica al funcionari què hauria d’haver fet per ser acusat de delictes com prevaricació, desobediència, rebel·lió, sedició o traïció. El sindicat també ha habilitat un correu electrònic per atendre dubtes o denunciar amenaces.

