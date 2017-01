La ‘postveritat’ d’Albert Rivera respecte al suposat retrocés del PIB català pel procés

Última actualització Divendres, 20 de gener de 2017 10:20 h

El Producte Interior Brut del Principat ha crescut a ritme més ràpid que l'espanyol en els cinc anys des de l'inici del camí cap a la independència

Guifré Jordan @enGuifre - Albert Rivera ha continuat demonitzant el procés d’independència en una entrevista a TV3 aquest matí. El president de Ciudadanos ha afirmat que a causa de l’impuls sobiranista, l’economia catalana s’està estancant: “Catalunya, que sempre ha estat una terra d’emprenedors, i que ha estat per sobre de la mitjana del PIB està perdent el camí”. Rivera ha afegit: “En el segle XXI, globalització, no et pots permetre estar 5 anys encallat. Perquè amb cinc anys que et pares, et passen els altres”. Amb tot, les sentències del líder de Ciudadanos, que no ha aportat dades objectives al respecte, es podrien considerar ‘postveritat’, en tant que les dades posen un interrogant en les seves paraules.

En els cinc anys de procés, el PIB català sempre ha crescut més que l'espanyol



Rivera menciona el PIB per exemplificar els suposats efecte negatius del procés, però les dades constaten que des de fa 5 anys, el 2012, el Producte Interior Brut català sempre ha crescut a un ritme més alt que l’espanyol o bé sempre s’ha reduït a un ritme més baix que l’estatal. Així, el 2012 queia quatre dècimes menys que l’espanyol, mentre que l’any següent baixava tres dècimes menys. El creixement era dues dècimes superior a Catalunya el 2014, una dècima el 2015 i dues dècimes de nou fins el tercer trimestre de l’any passat, l’últim període del qual es tenen dades.



Catalunya ha recuperat el lideratge que va perdre el 2012 davant Madrid



A més, si bé tradicionalment el PIB català ha estat el primer d’Espanya, per sobre de Madrid, el 2012 es va veure superat per la comunitat que allotja la capital de l’Estat per primera vegada. No obstant, el 2013 el Principat ha recuperat el lideratge i fins al tercer trimestre de 2016 no l’ha perdut, per bé que la distància és mínima amb Madrid.