Última actualització Divendres, 20 de gener de 2017 10:20 h

Greu error al temps de la televisió espanyola

Un inexplicable error es va produir ahir a la secció del temps d'Antena 3 Televisió quan va aparèixer una imatge amb diferents ciutats per a destacar-ne les temperatures mínimes. Una de les localitzacions deia textualment: "Mayón, Baleares" tal com ha captat el diari Dbalears.com. L'error va passar desapercebut per la presentadora.

Ni el seu nom correcte, Maó, ni la seva forma castellana "Mahón", ni tampoc un error de traducció automàtica que hagués arribat a poder escriure "Ladrillo" (tal com fa Google Translate, per exemple). Algú va considerar que la ciutat menorquina es podria traduir com "Mayón", allà on es deu fer la "mayonesa". Tot un exemple d'ignorància cap a la toponímia catalana.

No és la primera vegada que els noms de pobles i ciutats dels Països Catalans són víctimes de traduccions grotesques. Traduccions automàtiques han convertit Malgrat de Mar en 'A pesar de Mar', Sant Cugat com "San Cucufate del Valle" o Prats de Lluçanès com "Prados del Merluzar".

