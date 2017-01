Insultant i rabiós tuit del vicepresident del PP de Guipúscoa contra el Barça

Última actualització Divendres, 20 de gener de 2017 11:45 h

Ramón Gómez Ugalde també és responsable de turisme al govern espanyol

Ramón Gómez Ugalde és portaveu del PP basc a l'Ajuntament de Sant Sebastià, és el vicepresident del PP a Guipúscoa i també desenvolupa tasques al govern espanyol a la cartera de turisme. Malgrat la responsabilitat dels seus càrrecs, el polític popular no ha sabut mesurar les seves paraules i ha escrit un tuit insultant al Barça i victimitzant a la Reial Societat per haver perdut per culpa de les decisions arbitrals.

Ramón Gómez Ugalde és del PP i futboler. Una perillosa mescla a l'hora d'escriure un tuit just després que el seu equip perdi contra el Barça. Molt desafortunat ha estat la piulada del polític popular que ha insultat als culers i als jugadors: "Barça. Equipo de llorones y farsantes. Y el árbitro impresentable!!! Pero no nos van a amargar la fiesta... Gora Donostia!!!"

Els insults de seguida han tingut resposta a les xarxes i el perfil de Gómez Ugalde s'ha omplert de respostes, la majoria de seguidors del Barça i independentistes. El polític no només no ha esborrat el tuit sinó que tampoc ha demanat disculpes.

Un perfil dur

Gómez Ugalde ha estat notícia per haver afirmat que Sant Sebastià "està bruta" en referència a alguns cartells i pancartes col·locats per l'esquerra abertzale. També va ser notícia per haver denunciat que a l'Ajuntament basc només s'observava "un tros" de la bandera espanyola i que s'imaginava que podria ser perquè estava "lligada amb cinta aïllant".



Barça. Equipo de llorones y farsantes. Y el árbitro impresentable!!! Pero no nos van a amargar la fiesta... Gora Donostia!!! pic.twitter.com/LunL4tWFwv — Ramón Gómez Ugalde (@rgomezugalde) 19 de gener de 2017

