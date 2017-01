[Vídeo] Un grup de rap independentista es cola a Oh Happy Day de TV3

Última actualització Divendres, 20 de gener de 2017 11:15 h

RevoluSonats es presenta al concurs per "trencar la indiferència i arribar a la independència"

Fer arribar el missatge sobiranista als més joves no és una tasca fàcil. És per aquest motiu que el col·lectiu Moltes Mercès fa mesos que treballa per intentar trobar vies de comunicació amb la bossa de joves no mobilitzats ni a favor ni en contra de la independència i que viuen en aquesta "realitat alternativa" del món dels youtubers i els telèfons intel·ligents, desconnectats de tots els mitjans de comunicació informatius i d'entreteniment, inclosa la televisió. És per això que ha nascut RevoluSonats, un grup de rap independentista i que demà participarà en els càstings del concurs de TV3 Oh Happy Day.

Es dóna el cas que quan van acceptar treballar un “tema” sobre la independència de Catalunya, dos dels tres membres de la formació no eren independentistes. Un cop posada la lletra negre sobre blanc, el concepte d’independència com a via per assolir la justícia social i recuperar l’estat

del benestar que els ha robat la política de l’austeritat durant aquesta crisi s’ha socialitzat en el conjunt del grup. Així, doncs, ells mateixos han demostrat que “es poden canviar tendències entre un cert grup de joves, sempre i quan siguin ells mateixos qui protagonitzin aquest procés de





Participació a l’Oh Happy Day de TV3



“El rap per la independència”



El primer que ha fet el grup que es diu RevoluSOnats és un vídeo que podeu veure al seu canal de Youtube, i que ha estat gravat en els escenaris que formen part del seu paisatge, el barri de Ca n’Anglada de Terrassa. Aquest rap es mou en l’espai habitual d’aquesta mena de música: rimes contundents amb un fons de denúncia social, que combinen les dues llengües habituals dels intèrprets, en aquest cas català i castellà alternativament.

Gràcies al canvi de normativa de participació del programa-concurs de música vocal/coral Oh Hapy Day de TV3, els RevoluSOnats hi han pogut accedir. Demà dissabte dia 21 faran, doncs, els seu debut televisiu en aquest conegut programa de Televisió de Catalunya. conscienciació” expliquen des de Moltes Mercès, que han sufragat la producció del vídeo (gravat per la productora independent Ipanema Films) juntament amb l’empresa Petrolis Independents.

RevoluSonats és un reflex de la diversitat social de Catalunya, especialment de la regió metropolitana. El trio raper el composen un català magribí de 26 anys, Mohi Lee; un català castellanoparlant de 30 anys de mare catalana i pare italià, Sandro “El crítiko”; i un català de pares catalans de 22 anys, Aleixandrous. “Són una representació del que és Catalunya, un país de barreja obert al món” diuen des de Moltes Mercès.