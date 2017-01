‘El País’ acusa el sobiranisme de “tribal” i de no “cosmopolita”

Última actualització Divendres, 20 de gener de 2017 11:45 h

El diari del Grupo Prisa reacciona a la marxa del ministeri d'Exteriors del patronat del 'think tank' català CIDOB atacant l'independentisme

Guifré Jordan @enGuifre - El diari ‘El País’ ha lamentat que el ministeri d’Exteriors espanyol hagi decidit retirar-se del patronat del prestigiós ‘think tank’ català CIDOB. I ho ha fet mitjançant una tribuna d’opinió on aprofita per carregar contra el sobiranisme, dibuixant-lo com totalment contrari a la modernitat i amb una base pròpia de segles enrere. És el que s’extreu de les acusacions de ser “tribal” i de no ser “cosmopolita” que el text fa a l’independentisme.

Segons El País, el Cidob fa un gir independentista



El rotatiu justifica la marxa del ministeri per la presumpta “incorporació de nous patrons esbiaixats cap a l’independentisme”. I, en aquest sentit, defensa que Exteriors hauria de reconsiderar la decisió perquè “la desconnexió autònoma de les institucions respecte a Catalunya és el que pretén el secessionisme més tribal: així la resta els fa la feina bruta, el justifiquen i validen el desacord intel·lectual, moral i polític”.



'El País' s'empassa l'operació diàleg de Rajoy



En aquest sentit, aconsella al departament de Dastis que es repensi el gest, però ho fa de nou atacant l’independentisme i ‘comprant’ l’operación diálogo de Rajoy: “Precisament en el moment en què el govern [d’Espanya] lluita per reforçar els ponts de diàleg i crear-ne d’altres, dinamitar els existents no és una idea genial. A més, als catalans cosmopolites els deixa a los pies de los caballos. I, sense ells, Espanya perd”.

