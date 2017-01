Una eurodiputada sueca denuncia maniobres d’Espanya per aturar l’acte de Brussel·les

LLUIS bcn bcn

20 de gener de 2017, 15.59 h

Mas i Junqueras són favorables a deixar el referèndum per a més endavant, i esperar que les circumstàncies siguin millors. Tanmateix, no faran de manera pública aquest plantejament, sinó que es comportaran com si el procés i el seu full de ruta haguessin de seguir complint totes les seves etapes.(e-noticies)