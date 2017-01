Última actualització Dissabte, 21 de gener de 2017 10:25 h

El diputat de Junts pel Sí avisa que, si no s'aproven, "m'en vaig"

El cantant i diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach creu que l'aprovació dels comptes que han de facilitar el referèndum d'independència és un "problema de responsabilitat cívica". En declaracions al Suplement de Catalunya Ràdio, Llach ha manifestat que l'excepcionalitat del moment mereix un acord transversal.



L'aprovació dels comptes comencen a arribar a la seva fase final, a pocs dies del debat final per a la seva aprovació avui el diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, ha explicat que en el cas que els pressupostos no s'aprovin ell marxaria. Llach creu que els 72 diputats independentistes "no han de tractar així" als ciutadans que des de qualsevol àmbit ideològic han donat la seva confiança perquè el procés tiri endavant. El cantant, a més, entén que el dia a dia és "molt important" per als partits que han de satisfer els seus militants, tanmateix, "en aquesta legislatura des de Junts pel Sí vam renunciar als paràmetres ideològics per fer possible el referèndum i el camí cap a la independència", un objectiu que faria "absurd" i "impossible" la no aprovació dels comptes.