Carolina Punset carrega contra Rivera per "entregar" la força taronja als populars

Seria una sorpresa si no fos que és quelcom ja conegut, dins les files de Ciutadans no només es comença a qüestionar la figura d'Albert Rivera sinó que, a més, es comença a admetre que el partit no és una "marca blanca del PP".

La manca de projecte de C's, que no va més enllà que aplicar el nacionalisme espanyol a Catalunya -amb una persecució constant a la immersió lingüística- i en fer seguidisme del Partit Popular a l'Estat, comença a promoure un corrent crític amb Albert Rivera que no només qüestiona la seva figura sinó també el sentit de ser del partit que des que va arribar al Congrés dels diputats ha perdut qualsevol poder d'influència.

Una de les veus més crítiques és la de l'eurodiputada Carolina Punset que ha carregat contra la direcció per haver "entregat" el partit als populars i ser una marca blanca de la força liderada per Mariano Rajoy. Punset, que no es presentarà a dirigir el partit en la IV Assemblea que se celebrarà el primer cap de setmana de febrer, diu que és moment de dir "prou" i demana als militants que "aguantin" per poder recuperar l'essència del partit.

