Albiol perd els nervis i insulta a Puigdemont en un acte del PP

Última actualització Dissabte, 21 de gener de 2017 16:55 h

Albiol creu que el president és un "fanàtic d'allò prohibit" i de tenir pretensions "que sap que són impossibles" i ha reiterat les crítiques per no haver assistit a la Conferència de Presidents assegurant que això demostra que, per a Puigdemont, "per sobre de la sanitat, l'educació i la independència està el referèndum. El coordinador popular ha seguit amb el seu show de despropòsits assegurant que al Parlament s'està produint una "estada" i que el president viu instal·lat en el "monòleg independentista".

Camacho s'hi suma

La presidenta del PPC, Alícia Sánchez Camacho, ha acusat el Govern de "crear problemes i conflicte" i l'ha instat a "rectificar" i que comenci a fer polítiques "per a la majoria de catalans que no són independentistes". Ha fet referència al viatge del president a Brussel·les de la setmana vinent però ha afegit que, en canvi, "no té coratge" per anar a la Conferència de Presidents. Sánchez Camacho ha acusat el president de "manca de lleialtat institucional" i de fer que els catalans visquin "en el dia de la marmota".