“Els Comuns”, una república d’estar per casa

mario barna barna

22 de gener de 2017, 09.54 h

Mai he cregut en aquest partit españolista ni hi creurè. La pregunta és que hi farà un partit españolista en una República Catalana, on és de suposar hi haurà una nova llei de parits i es cinsiderarà si s'admet o no un o altret...



EPA! QUE JA HI SOM!