El Banc Públic Català comença a agafar forma

Última actualització Diumenge, 22 de gener de 2017 10:50 h

Aquesta setmana es marcarà el calendari per estar llest per a la proclamació de la República

Segons informa La Vanguardia Digital, el futur Banc Públic de la República començarà a estructurar-se dimarts 24 de gener amb una reunió convocada per la coordinadora Carmina Castellví, i així marcar el ritme de treball per tirar endavant la futura llei que farà possible una de les estructures més important per un Estat.

El compromís electoral de Junts pel Sí i la CUP per fer possible aquesta estructura iniciarà aquest dimarts la ronda de treballs per preparar la normativa i encetar el projecte de llei que ha de constituir el futur Banc Públic. Un cop superades les comissions dels pressupostos, el grup de treball començarà les deliberacions amb totes les forces polítiques parlamentàries.

El text que treballaran sol·licitarà al Parlament que es doti de més força l'Institut Català de Finances com un banc d'inversió que ajudi a l'economia productiva amb liquiditat i comenci el debat per a la creació d'un banc basat en uns principis i valors de la banca ètica i cooperativa.