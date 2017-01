Última actualització Diumenge, 22 de gener de 2017 11:50 h

El portaveu i ministre d'educació resum d'aquesta manera l'Operació diàleg

Sense idees, sense pla 'b'. Aquest seria el resum de la postura del Gobierno davant l'independentisme català. En una entrevista al diari El País, el portaveu i ministre d'Educació, Méndez de Vigo, ha quedat retratat quan el periodista Javier Casqueiro ha volgut saber quina és l'estratègia per a seduir els catalans que volen la independència: "Necessitem parlar, que vinguin i ens ho expliquin".

De nou, l'Estat, aquest cop per boca del portaveu del Gobierno ha demostrat la concepció colonial i senyorial de l'unionisme espanyol que considera que, si l'independentisme vol parlar d'alguna qüestió, ha de moure's i anar a la capital per explicar la seva situació. De Vigo, que ha defensat que obrir un despatx a Barcelona significa "deixar les coses clares des del principi", reafirma que el Gobierno "ni pot ni vol" vol un referèndum i que, a més, no ho vol fer perquè creu que no és el que necessita "Espanya".L'objectiu final de l' operació del Gobierno no és convèncer els catalans , sinó recuperar el lobby d'influència conegut com 'Pont Aeri'. Un grup de pressió fundat el 2011 que reunia la flor i nata de la capital d’Espanya i Catalunya: Grup Planeta, Grup Godó, Repsol, Banc Sabadell, CaixaBank, Iberia, Abertis, Acciona, Telefónica, Endesa, Iberia. Quan un lobby com aquest, capaç de reunir en una mateixa taula a Javier Godó, Florentino Pérez, Antoni Brufau, José Manuel Entrecanales, Salvador Alemany, Josep Oliu i Josep Creuheras,