El conseller Mundó no es mobilitzarà pel judici de Mas, Ortega i Rigau

Última actualització Diumenge, 22 de gener de 2017 13:50 h

Considera que "no em correspon anar davant del TSJC ni de cap tribunal com a conseller de Justícia"

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Carles Mundó no es mobilitzarà per mostrar el seu suport als representants polítics encausats per posar les urnes el 9 de novembre de 2014. El conseller, que pot convertir-se en l'únic membre del Govern que no dóna suport a la concentració, trenca així amb el discurs d'unitat per fer front al procés judicial que també afecta Francesc Homs, qui podria ser inhabilitat per la fiscalia.

Carles Mundó Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes conseller, judici, Mas, Mundó, Rigau, TSJC

El conseller de Justícia ha assegurat que no es mobilitzarà el pròxim 6 de febrer per anar davant del TSJC com a mostra de suport en l'inici del judici contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau per organitzar la consulta del 9-N. Mundó considera que "no em correspon anar davant del TSJC ni de cap tribunal com a conseller de Justícia", i ha insistit que aquell dia "sí que hi haurà molts ciutadans davant del TSJC que pensen que no es pot convertir una qüestió de naturalesa política en una qüestió judicial".



Davant la possibilitat que es repeteixi aquesta escena amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el conseller considerat que el fet que "la presidenta d'un Parlament elegit democràticament sigui apartada del càrrec per permetre que es pogués fer una votació relacionada amb un posicionament polític, molts ciutadans ho jutjaran com un fet extrem i summament gravíssim".

Notícies relacionades