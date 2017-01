El Govern es cansa de l'Estat i impulsa el Programa de Refugi Català per acollir refugiats

Última actualització Diumenge, 22 de gener de 2017 15:50 h

La consellera Dolors Bassa assegura que Catalunya podria acollir fins a 4.500 refugiats

ACN Barcelona .- El mes de març, una part dels 240 refugiats que han arribat el darrer any a Catalunya acabaran el programa estatal d'asil que els cobreix les necessitats bàsiques durant un any. Per continuar amb l'acompanyament, Catalunya posarà en marxa el Programa de Refugi Català, una iniciativa que, segons ha avançat la consellera Dolors Bassa en una entrevista a l'ACN, s'emmiralla en el model canadenc de ''mentoria''. Així, es planteja un programa amb la implicació de la societat civil que aportaria competències en inserció laboral, en llengua o en inclusió social. Dolors Bassa ha assegurat que Catalunya té 2.000 places per a refugiats preparades però que es podria arribar a donar asil a 4.500 persones.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies presentarà aquesta setmana el Programa de Refugi Català, un pla que vol ser un ''punt d'inflexió'' per a l'acollida de persones refugiades tot i que Catalunya no té competències d'asil. Ho ha avançat la consellera Dolors Bassa en una entrevista a l'ACN, on ha explicat que aposta per un model de ''mentoria social'' semblant al que està vigent al Canadà.

Bassa considera que el pla estatal és positiu per cobrir les necessitats bàsiques el primer any, però que un cop passa aquest període, els refugiats reben una aportació insuficient per buscar recursos com pot ser l'habitatge. Per això, creu que la societat civil, ''molt implicada'' pot participar en minimitzar les dificultats que es troben aquestes persones per inserir-se a la societat.

El programa vol garantir societat civil a l'entorn dels refugiats que l'ajudin a inserir-se socialment i trobar ocupació. Bassa considera que és un programa ''totalment diferent'' i neix amb la previsió de poder servir també als refugiats que arribin al país un cop tingui les competències d'asil.

La titular d'Afers Socials ha explicat que fa un any, a Catalunya només hi havia 18 persones refugiades arribades a través del pla estatal, i que actualment són 240. Per Bassa ''és molt poc'' i xifra en 2.000 les places disponibles actualment, però està convençuda que es podria arribar a acollir 4.500 refugiats.

700 menors no acompanyats el 2016

Un altre dels temes problemàtics que ha de fer front el Departament d'Afers Socials és l'arribada d'adolescents no acompanyats, que aquest 2016 s'ha disparat fins als 700, duplicant els casos registrats anys anteriors. Bassa ha explicat que a Catalunya se'ls fa tutela des del primer moment i que aquest pot ser un dels motius pel qual n'arribin més. Destaca que en molts casos, 80 aquest any, els adolescents poden estar en pisos amb educadors que els fan l'acompanyament i itineraris personalitzats, i per tant, se'ls ofereix una bona protecció.

Critica però, la falta de transparència d'altres comunitats autònomes ja que considera que alguns d'aquests menors provenen de centres tutelats i en canvi, no estan registrats. Per això, demana més comunicació i informació ''per fer aflorar'' aquest problema, una demanda que trametrà a la ministra perquè ho coordini.

D'entre els menors que arriben sols, Bassa recorda que n'hi ha alguns que formen part del grup de 15 adolescents addictes a la cola, un col·lectiu pel qual ja s'hi està treballant al carrer, amb programes d'intervenció i educadors, una feina que es completarà amb un centre de teràpia que es posarà en marxa aquest any a Barcelona.

