El nou partit 'plurinacional' de Colau ignora l'occità i reclama reforçar Espanya

Última actualització Diumenge, 22 de gener de 2017 12:40 h

A hores d'ara poc ha de sorprendre que el partit de l'autoanomenada esquerra progressista viri cap a les tesis conservadores, l'evolució de les declaracions dels seus líders al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona, que han deixat de costat la unilateralitat i el compromís amb el referèndum per defensar tot allò oposat, ara a poc a poc van constituint el partit amb el qual Ada Colau vol guanyar les eleccions a la Generalitat. Malgrat la poca capacitat per acordar els pressupostos, aprovar mesures importants per a la ciutat i posar fre a l'augment imparable del lloguer a la capital catalana, Colau ja pensa en el seu nou projecte polític que aglutinarà a la seva força municipal, Barcelona en Comú, Podem i a EUiA i ICV que, per necessitat de fer front els seus deutes amb La Caixa, diu sí a tot amb l'esperança de recuperar la seva identitat.

La plurinacionalitat acaba a Barcelona

El partit de Colau afirma que Catalunya és "un són poble que es configura a partir de la seva diversitat cultural" amb una sola llengua, el català, com a eina cohesionadora i d'ús preferent. La importància que dóna al català de ben segur que canviarà un cop constatin que, tot i dir que "conviu amb 300 llengües més", ignora totalment la importància històrica de l'occità, llengua molt respectada entre els partits independentistes que, fins i tot, consideren que ha de tenir un espai de defensa en la futura constitució catalana.