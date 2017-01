El PP desplega la seva estratègia per bloquejar el procés des del Parlament

Última actualització Dilluns, 23 de gener de 2017 05:00 h

Els diputats populars catalans preparen iniciatives per suprimir els òrgans claus per fer possible la República

El PP enceta una setmana clau al Parlament de Catalunya per suprimir tres òrgans del Govern de desenvolupament del procés sobiranista: la Secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern; l'Oficina per a la Millora de les Institucions de l'Autogovern i la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l'Autogovern.

Els populars presentaran una moció que planteja canviar punts concrets com l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) que presideix Carles Viver Pi-Sunyer, un òrgan molt important en l'elaboració de tots els treballs secrets per a fer possible les estructures d'Estat necessàries per a la República catalana. Segons la diputada del PP, Esperanza García, ha quedat demostrat que la Secretaria, la Comissió, l'Oficina i l'Institut són un "banc de proves dels partits independentistes".

Per suprimir aquests òrgans, que varen ser creats l'1 de març de 2016 i es van presentar com a òrgans per desenvolupar al màxim l'autogovern català "d'acord amb el marc legal vigent", el PP planteja, a més proposar que l'IEA canviï la seva orientació actual, que veu sotmesa a l'aposta sobiranista que fa el president Puigdemont. En aquest sentit, el PP acceptaria mantenir obert l'Institut, però sempre que se centri en "les competències que li són pròpies": treballar per a la millora de l'exercici de l'autogovern conforme a l'Estatut i la Constitució.

