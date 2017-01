Susana Díaz, acusada d’'hipòcrita' per defensar el castellà als EUA mentre no fa gestos pel català

Última actualització Dilluns, 23 de gener de 2017 09:55 h

La presidenta d'Andalusia no ha reivindicat més presència de les llengües cooficials de l'Estat a les institucions espanyoles

Susana Díaz ha lamentat que Donald Trump hagi decidit treure la versió en castellà del web de la Casa Blanca. La presidenta d’Andalusia ha fet una piulada aquest diumenge per defensar de manera fèrria el seu idioma: “Trump retira l’espanyol del web de la Casa Blanca: un menyspreu a la comunitat hispana i un atac intolerable a la segona llengua als EUA”. Amb tot, algunes veus crítiques a la mateixa xarxa social li han retret hipocresia perquè mai hagi posat tant èmfasi en la defensa de totes les llengües del seu estat, català inclòs.

Els caps d'estat i de l'executiu espanyol, pocs gestos cap al català



Tant el web de la Moncloa com el de la Casa Reial –els equivalents espanyols de la Casa Blanca– tenen una versió en català, però la traducció es limita als menús, no al contingut ni a les notícies de l’actualitat de les dues institucions. A més, cap dels presidents del govern espanyol en democràcia fins ara ha fet cap gest per parlar català, basc o gallec en actes oficials. Ni el rei Felip VI ni Joan Carles I mai tampoc han utilitzat cap llengua cooficial en el missatge de Nadal fora del “bon Nadal” protocol·lari. Alhora, cap govern espanyol s’ha preocupat mai d’aconseguir que el català, el basc o el gallec sigui oficial al Parlament Europeu.



El català, més parlat a l'Estat espanyol que el castellà als EUA



Amb tot, Susana Díaz no s’ha posicionat mai favorable a cap d’aquests gestos que el govern espanyol o la monarquia tindria a l’abast per a defensar les llengües oficials, part del patrimoni lingüístic i cultural de l’Estat amb més pes que l’espanyol als Estats Units. En aquest sentit, la llengua de Cervantes no té rang d’oficial a la primera potència del món –no hi ha cap llengua oficial als EUA, però de facto ho és l’anglès– i està parlada per un 12,9% dels nord-americans, mentre que per exemple el català és usada pel 17% de ciutadans de l’Estat espanyol, segons el The World Factbook de la CIA.

