[Àudio] Arrimadas deixa en evidència que la seva prioritat no són els ciutadans de Catalunya

La cap de l'oposició al Parlament deixa 'penjada' una entrevista amb Mònica Terribas

Inés Arrimadas basa part del seu argumentari a retreure que els polítics independentistes no tenen com a prioritat els ciutadans de Catalunya ja que només pensen en el procés sobiranista. No obstant, la cap de l’oposició ha demostrat que, com a mínim aquest dilluns, el Principat no ha estat la seva prioritat. Arrimadas tenia una entrevista concertada per avui al programa ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, on havia de comentar el programa de TV3 ‘Jo pregunto’ d’ahir, amb Carles Puigdemont. No obstant, segons ha explicat Mònica Terribas al seu editorial, la dirigent de Ciutadans ha suspès l’entrevista per anar-se’n a Antena 3.

Terribas, indignada: "No compartim les prioritats d'Inés Arrimadas, però les respectem"



Arrimadas serà, a partir de febrer, la nova portaveu de l’executiva del partit a nivell espanyol, segons s’ha conegut aquest cap de setmana. Arran de la notícia, la cadena privada estatal li ha ofert l’entrevista i el seu equip no ha dubtat a cancel·lar la de Catalunya Ràdio. Terribas, però, no s’ha quedat callada al seu editorial de les 7 del matí: “La cap de l’oposició considera que Carles Puigdemont està desatenent els problemes dels ciutadans. Doncs avui, els problemes de la societat catalana vistos per Ciutadans no es tractaran als mitjans públics catalans, sinó en un plató de televisió a Madrid”. I ho ha reblat de manera contundent: “No compartim les seves prioritats, però les respectem i esperarem”.



Terribas: "És a Catalunya on Arrimadas ha tret 25 escons"



Al seu comentari inicial de les 8 del matí encara hi ha fet més esment, retraient-li que és a Catalunya on el seu partit ha tret 25 escons, i també ha subratllat que "ens sap greu" i que la líder de l'oposició "ha de respondre al president enmig d'aquest xoc amb l'Estat als mitjans públics del país.



