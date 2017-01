Estirabot del PP, que intenta esmorteir el cop diplomàtic de demà a Brussel·les

Última actualització Dilluns, 23 de gener de 2017 13:35 h

Un eurodiputat popular diu que l'acte al Parlament Europeu "és com si es fes a una cafeteria"

Guifré Jordan @enGuifre – A poc més de 24 hores de la conferència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva al Parlament Europeu, l’expectació i la tensió pugen de nivell. El Partit Popular ha tornat a augurar un fracàs de l’esdeveniment, aquesta vegada per boca de l’eurodiputat Esteban González Pons. “És com si es fes a una cafeteria”, ha exclamat el representant popular, que ha intentat esmorteir l’efecte de l’acte de demà afirmant que els tres membres del govern català ompliran, però no amb representants de les institucions comunitàries. El també eurodiputat independent del PDeCAT, Ramon Tremosa, ja li ha respost, deixant al descobert el possible nerviosisme a les files populars per demà.

"El PP reconeix que Puigdemont omplirà la sala i parla de fracàs?"



“Fracàs? El PP reconeix que demà el president Puigdemont omplirà la sala més gran del Parlament Europeu (350 cadires) i parla de fracàs? Anem bé”. És la reacció de Tremosa, que està en la línia del també membre de la cambra comunitària Jordi Solé, d’Esquerra: “Em pregunto si s'atrevirà a dir que són trobades de bar totes les conferències que es fan aquesta setmana allà", ha afirmat el republicà.



Ha extorsionat el PP o no?



El popular ha afirmat que preveuen només l’assistència d’alguns eurodiputats dels Verds, l’extrema esquerra i “no és descartable que hi hagi l'extrema dreta”. Un posicionament ja rebatut també per Jordi Solé: “González Pons deu saber molt bé el que és tractar amb l'extrema dreta, perquè la té dins el seu partit”. A més, ha dit que “el procés interessa a tot arreu” i ha lamentat les “crides a no assistir i al boicot” per demà. Mentrestant, el PP nega que hagi pressionat els eurodiputats perquè facin el buit a Puigdemont, tot i que el mateix González Pons ha enviat una carta a tots els eurodiputats del seu grup "aclarint la situació" perquè "ningú no sàpiga el que hi ha".



