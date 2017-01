Militants del PSOE de Lleó, partidaris del “cacique” de Rufián contra Susana Díaz

Última actualització Dilluns, 23 de gener de 2017 15:40 h

La presidenta d'Andalusia surt escridassada d'un acte per recollir suports per les primàries

Amb la cursa cap a les primàries de la secretaria general del PSOE ja oberta, Susana Díaz ja es passeja per diverses poblacions espanyoles. Aquest cap de setmana ha estat el cas de Camponayara (Lleó), on ha assistit a un míting per palpar sobre el terreny quins són els seus suports. I, com a mínim, la presidenta d’Andalusia ja ha notat en primera persona que no té el suport unànime de la militància socialista. Díaz va ser rebuda amb crits de “no és no” i “fora cacics del PSOE”. Just el qualificatiu que Gabriel Rufián va etzibar a Díaz en el ja cèlebre discurs de l’últim debat d’investidura de Mariano Rajoy.

Dos mesos després, Díaz torna a ser acusada de "cacic"



“No els fa vergonya doblegar-se als designis d’una cacic que governa la comunitat autònoma amb una de les taxes d’atur i fracàs escolar més altes d’Europa?”. És una de les sentències que el diputat republicà va proferir el 29 d’octubre de l’any passat, a pocs minuts abans que Rajoy fos investit. Tot i la polseguera que van generar les paraules de Rufián entre les files socialistes, dos mesos després Díaz ha hagut de tornar a escoltar els retrets... de potencials votants en les primàries si s'hi acaba presentant.



Esto pasa @susanadiaz cuando vas a un pueblo minero a defender que Rajoy es presidente gracias a ti, abucheoshttps://t.co/uokx8ALSMA pic.twitter.com/ToxwMWO3WR — Subversivos_ (@subversivos_) 22 de gener de 2017

