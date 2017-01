El creador del logo del PP reconeix que la gavina suggereix corrupció

Última actualització Dilluns, 23 de gener de 2017 17:35 h

Insisteix que l'animal, en veritat, és un xatrac i així vol que consti als estatus del partit

Avui, Rac1 ha entrevistat al regidor del PP que va idear i dissenyar el mític logo del PP amb el famós ocell. Des de sempre s'havia explicat i dit que l'au era una gavina. Ara, però, el seu creador ha volgut rebatejar l'animal: el més important deixar clar que el logo és un xatrac (oreneta de mar) perquè no es relacioni el partit amb la corrupció, perquè les gavines "volen baix i mengen carronya".

El regidor del PP a l'Ajuntament de Madrid Fernando Martínez Vidal ha acceptat que tal com es veu ara el logo dels populars s'hi identifica la corrupció, ja que la gavina és una au que "vola baix i menja carronya". Malgrat que va crear el logotip fa 28 anys, ha reclamat que els nous estatuts que es votaran en el pròxim congrés de febrer deixin clar que la imatge corporativa és un xatrac (una oreneta de mar) i no una gavina."En contraposició, el xatrac vola alt i no és carronyer", ha destacat Martínez, que ha rememorat que, es va inspirar en "una idea basada en una cosa que representava la llibertat, que era un ocell volant amb les ales desplegades, en contraposició al puny tancat o altres imatges típiques de l'esquerra". El seu dibuix inicial l'ocell portava les ales separades del cos i, segons ha explicat, el llavors líder del partit, Manuel Fraga, li va demanar que les unís perquè no es digués que el PP naixia "tocat de l'ala".